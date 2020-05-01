اشتباكات مسلحة في السعودية تودي بحياة تسعة أشخاص ما بين قتيل وجريح

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مارب برس - واس

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باشرت شرطة منطقة عسير في السعودية، اليوم الأربعاء، التحقيق في حادث إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه نتج عنه مقتل 6 مواطنين وإصابة 3 آخرين.

وصرح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، المقدم زيد محمد الدباش، بأن الجهات الأمنية باشرت منذ صباح أمس الثلاثاء التحري عن حادث إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين.

وأوضح المقدم زيد الدباش، أنه تم نقل الجرحى للمستشفى لتلقي الخدمة الطبية وتم ضبط الأسلحة المستخدمة في الجريمة وجاري استكمال الإجراءات للقبض على بقية المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة. المصدر:

المصدر.. واس