بعد سقوط 3 معسكرات ..الجيش الليبي يوصد طرابلس بوجه حفتر

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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سيطر الجيش الليبي التابع للحكومة الشرعية، على جميع المعسكرات الاستراتيجية بالعاصمة طرابلس، التي تمثل نقاط ارتكاز سواء في الدفاع أو الهجومز وخلال الأشهر الماضية، اندلعت أشرس المعارك في تلك النقاط التي بينها 3 معسكرات تم تحريرها في الفترة بين 22 و24 مايو/ أيار الجاري. 1- معسكر اليرموك: أحد أكبر المعسكرات في طرابلس، بل أهمها على الإطلاق، يقع بمنطقة "خلة الفرجان" على طريق "صلاح الدين" الرابط بين منطقة قصر بن غشير (25 كلم جنوبي طرابلس) ووسط العاصمة، حيث لا يبعد سوى 15 كلم عن قلب طرابلس.

تكمن أهميته في أن عدة معسكرات تقع بالقرب منه إلى الجنوب باتجاه قصر بن غشير، تتمثل في: الصواريخ، والشرطة العسكرية، وغريبيل (بمنطقة الخلة)، ومن الطبيعي أن تسقط المعسكرات القريبة منه بمجرد سقوطه.

وتمكنت القوات الحكومية من تحرير معسكر الصواريخ (16 كلم جنوبي طرابلس) في 23 مايو 2020، الذي كان في قبضة مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ أكتوبر/تشرين الثاني 2019.

لكن نقطة ضعف معسكر اليرموك؛ سهولة استهدافه بالمدفعية والصواريخ، لذلك يمثل الدفاع عنه مهمة مكلفة لأي طرف، حيث سقط فيه عدد كبير من القتلى والجرحى من الجانبين في عمليات كر وفر، طيلة أشهر، ولم تتمكن القوات الحكومية من تثبيت سيطرتها عليه إلا في 24 مايو، بعد يومين من القتال الضاري.

وتسمح السيطرة على معسكر اليرموك للقوات الحكومية الزحف نحو قصر بن غشير (بعد اقتحام معسكري الشرطة العسكرية وغريبيل)، التي تمثل نقطة التمركز الرئيسية لمليشيات حفتر جنوبي طرابلس، والتي تضم مطار طرابلس القديم.

وإذا وضعت القوات الحكومية يدها على قصر بن غشير والمطار القديم، فهذا يعني أنها نجحت في طرد مليشيات حفتر من العاصمة، حتى وإن بقيت بعض الجيوب في محوري عين زارة ووادي الربيع. والثلاثاء، بدأ الجيش الليبي بالتقدم نحو مطار طرابلس القديم ومحور الرملة بمحيطه، وفق مصدر عسكري في تصريح للأناضول.

2- معسكر حمزة: يقع بمنطقة "مشروع الهضبة" (زراعي)، على بعد 15 كلم من وسط العاصمة، بموازاة معسكر اليرموك تقريبا، وكان يمثل قاعدة رئيسية لمليشيا حفتر المتقدمة نحو حي "أبو سليم"، أكبر أحياء طرابلس من حيث الكثافة السكانية.

وسيطرت عليه مليشيا حفتر منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019، وتسبب توغلها في الأحياء المحاذية لـ"أبوسليم"، بوقوع العديد من القتلى في صفوف المدنيين، بل ووصل الأمر إلى قصف مستشفى الخضراء، الذي يعالج مصابي فيروس كورونا.

ورغم أن القوات الحكومية شنت عدة هجمات على محور "مشروع الهضبة" وسيطرت على عدة أجزاء منه، منذ إطلاقها عملية "عاصفة السلام" في 25 مارس/آذار الماضي، إلا أنها لم تتمكن من تحرير "معسكر حمزة" إلا في 23 مايو.

بذلك تكون القوات الحكومية أكملت سيطرتها على منطقة "مشروع الهضبة"، بالإضافة إلى شارع "المطبات"، لينتقل القتال إلى منطقة "الخلاطات"، مما يسمح لسكان "أبوسليم" والأحياء المجاورة بالتخلص من تهديد المعارك لحياتهم.

3- معسكر التكبالي: أقرب معسكر إلى قلب العاصمة، إذ لا يبعد عن قلعة "السراي الحمراء" التاريخية سوى 10 كلم، ويقع في منطقة "صلاح الدين"، التي تضم عدة مؤسسات حكومية، على غرار مصلحة الجوازات والجنسية، وكلية الشرطة، وقسم البحث الجنائي، التي حررتها القوات الحكومية جميعها في 22 مايو.