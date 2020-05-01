شاهد..أكثر من 3500إصابة جديدة بكورونا في 5دول خليجية

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قالت الإمارات إن أكثر من 28 ألف فحص جديد لفيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد19) ساهمت في الكشف عن 779 حالة إصابة جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مما يرفع مجموع الحالات المسجلة إلى 31.086 ألف حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 5 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 253 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 325 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 15.982 ألف حالة.

تأتي تلك الإحصاءات بعد إعلان عبد الرحمن العويس، وزير الصحة الإماراتي، أن إجمالي الفحوصات المنفذة على مستوى الدولة تجاوز مليوني فحص ضمن الخطة الوطنية لزيادة الفحوصات الخاصة بالفيروس.

وقال العويس إن هذا الرقم يؤكد عزم دولة الإمارات على السعي في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف: «هدفنا أن نكون استباقيين في الكشف عن المزيد من الحالات، والحد من انتشار الفيروس في البلاد، ونحن في مرحلة مهمة من مراحل التعامل مع الفيروس واحتوائه تتطلب تحمل المسؤولية من الجميع واستمرار التعاون، لنكون لإخواننا في خط الدفاع الأول عوناً ومع قيادتنا والخروج آمنين من هذه المرحلة».

من جهتها، أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة «عن بُعد» اليوم الأربعاء في جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، بعد أن توقفت في وقت سابق.

سجلت الكويت

7 حالات وفاة إثر إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة في الكويت إلى 172 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 608 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الكويت إلى 22 ألفاً و575 حالة.

وقال الدكتور عبد الله السند، الناطق الرسمي باسم الوزارة في المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها هي حالات مخالطة لحالات تأكدت، وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ608 السابقة تضمنت 146 حالة لمواطنين كويتيين، وبقية الحالات لمقيمين.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تعافي 685 حالة من المصابين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت في الكويت إلى 7306 حالات.

- البحرين:

أعلنت الصحة البحرينية، أمس، تسجيل 52 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، منها 39 حالة لعمال وافدين، و13 حالة لمخالطين لحالات إصابة سابقة. وقالت وزارة الصحة إن عدد حالات الإصابة التي تخضع للعلاج بلغ 4293 حالة، منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4284 حالة وضعها مستقر.

كما سجلت، أمس، تعافي 163 حالة إضافية ليصل إجماليها إلى 4916 حالة تعافٍ.

وكشفت الصحة البحرينية عن البدء في استخدام 3 روبوتات في مراكز العزل الطبي والعلاج الخاصة بمرضى فيروس «كورونا»، والتي تتولى نقل الأدوية والطعام للمرضى كما تقرأ درجة الحرارة للمريض عبر كاميرا حرارية وترسل نتائج القراءة إلى مركز التحكم.