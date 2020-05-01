شقيق رئيس مليشيات الإنتقالي يداهم إحدى قرى الأزارق ويقتل مسناً ويقتاد نجلة

الأربعاء 27 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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قالت مصادر محلية أن طقم أمني مدججا بالاسلحة وعليه 8جنود تابعين لشقيق رئيس مليشيات المجلس الإنتقالي الجنوبي محمدقاسم الزبيدي على إقتحام منطقة تسمى "تمحرر" في منطقة "حمادة" مديرية الأزارق.

وأفاد المصدر أن الطقم وأفراده داهموا القرية وأطلقوا رصاص الحي ثم توجه لمنزل شخص يدعى عمرسفيان وأقتادوا نجله" علي عمر "ومن ثم أطلقوا النار على والده 63عاما وعادوا مسرعين الى منطقة زبيد دون أي رادع من ضمير او قانون او اعتبار لمسؤلي المديرية ووجاهاتها.

والجدير بالذكر ان هذه الحادثة الثانية بعد الحادثة الأولى التي تم فيها مداهمة مسجد منطقة "مثعد" بطقم الحزام الأمني وقتل خمسة مصلين وجرح ثلاثة واقتياد أربعة أخرين في نفس الشهر من العام الماضي.