شقيق رئيس مليشيات الإنتقالي يداهم إحدى قرى الأزارق ويقتل مسناً ويقتاد نجلة الأرياني:الحوثي يدير ملف كورونا على الطريقة الإيرانية اُستشهاد نجل رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الشرعية وعدد من الجنود.. أسماء تعرف علي الأطعمة التي لا يتناولها الأطباء مطلقا القوات الخاصة الروسية تتزود ببندقية قنص حديثة .. تعرف عليها تعرف على أول دولة أوروبية تعلن التخلص من وباء كورونا ضاحي خلفان يستغيث ويدعو أبناء عمر المختار القيام بهذه المهمة ضد أردوغان وزير الدفاع يطلع على سير المعارك في “الجوف“ ويشيد بالالتفاف القبلي حول الجيش مؤثر.. شاب يمني ينهمر بالبكاء بين جثث كورونا لماذا أوقف الجيش الليبي استهداف قوات المتقاعد حفتر ؟
قالت مصادر محلية أن طقم أمني مدججا بالاسلحة وعليه 8جنود تابعين لشقيق رئيس مليشيات المجلس الإنتقالي الجنوبي محمدقاسم الزبيدي على إقتحام منطقة تسمى "تمحرر" في منطقة "حمادة" مديرية الأزارق.
وأفاد المصدر أن الطقم وأفراده داهموا القرية وأطلقوا رصاص الحي ثم توجه لمنزل شخص يدعى عمرسفيان وأقتادوا نجله" علي عمر "ومن ثم أطلقوا النار على والده 63عاما وعادوا مسرعين الى منطقة زبيد دون أي رادع من ضمير او قانون او اعتبار لمسؤلي المديرية ووجاهاتها.
والجدير بالذكر ان هذه الحادثة الثانية بعد الحادثة الأولى التي تم فيها مداهمة مسجد منطقة "مثعد" بطقم الحزام الأمني وقتل خمسة مصلين وجرح ثلاثة واقتياد أربعة أخرين في نفس الشهر من العام الماضي.