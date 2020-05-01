اُستشهاد نجل رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الشرعية وعدد من الجنود.. أسماء

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اُستشهد اليوم الاربعاء نجل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الفريق الركن صغير بن عزيز وابن أخيه وعدد من مرافقيهم نتيجة استهدافهم بصاروخ باليستي حوثي بمعسكر الوطن بمحافظة مأرب شرقي اليمن.
وافادت مصادر عسكرية لـ"مأرب برس"بأن نجل رئيس هيئة الأركان النقيب فهد بن صغير عزيز و معه ولد عمه الملازم عبد القوي علي حمود عزيز والملازم صخر امين صادق كزم والملازم عمر العري والجندي عتيق العيدي والجندي،صدام العيدي والجندي بشير القدمي قد استشهدوا نتيجة استهدافهم بصاروخ باليستي حوثي اثناء تواجدهم بمعسكر الوطن بمحافظة "مأرب".