تعرف علي الأطعمة التي لا يتناولها الأطباء مطلقا

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يتجنب مجتمع الأطباء تناول بعض الأغذية والمشروبات التي يكون لها ضرر أكبر من نفعها، وهي قائمة تتضمن أنواع مختلفة أهمها:
اللحوم المصنعة لاحتوائها علي نسبة عالية من الدهون وانخفاض قيمتها الغذائية.
الحليب خالي الدسم لأنه يرفع الكوليسترول ويزيد الدهون في الجسم.
الأطعمة الملونة لأن معظمها ألوان صناعية يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان علي المدي الطويل.
المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لأنها تؤثر علي التمثيل الغذائي وتزيد من الوزن والسمنة بسبب احتوائها علي نسبة عالية من السكريات والمواد الكيميائية وتؤثر علي القلب.
الأطعمة الملونة لأن معظمها ألوان صناعية يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان علي المدي الطويل.
المقليات لاحتوائها علي نسبة عالية من الدهون المشبعة والمهدرجة الناتجة عن غليان الزيت والتي تؤدي لارتفاع الكوليسترول وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.