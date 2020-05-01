تعرف علي الأطعمة التي لا يتناولها الأطباء مطلقا القوات الخاصة الروسية تتزود ببندقية قنص حديثة .. تعرف عليها تعرف على أول دولة أوروبية تعلن التخلص من وباء كورونا ضاحي خلفان يستغيث ويدعو أبناء عمر المختار القيام بهذه المهمة ضد أردوغان وزير الدفاع يطلع على سير المعارك في “الجوف“ ويشيد بالالتفاف القبلي حول الجيش مؤثر.. شاب يمني ينهمر بالبكاء بين جثث كورونا لماذا أوقف الجيش الليبي استهداف قوات المتقاعد حفتر ؟ روسيا في ورطة كبيرة في سوريا ... صحيفة تركية تكشف التفاصيل بالأسماء.. وفاة 15 مسؤول وقيادي حوثي بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء وسط تفشي مرعب للفيروس في المدينة وزير الصحة في حكومة الشرعية يكشف مفاجئة بخصوص كورونا في عدن .. ترتيبات المواجهة الجديدة
تسلم لواء القوات الخاصة المرابط في مدينة تامبوف الروسية دفعة من بندقيات القنص الحديثة من طراز" إس بي
ويستثني نموذج جديد للبندقية أي تشويه ناتج عن تسخين الماسورة في صورة تظهر على شاشة جهاز التصويب. وتم تزويد البندقية كذلك بأخمص تلسكوبي قابل للانطواء يمكن التحكم فيه، فضلا عن لوحة تركب فيها أجهزة التصويب التي تكبر الهدف بمقدار 12 مرة وجهاز للرؤية الليلية وجهاز ليزري خاص بدلالة الهدف.
وتتميز البندقية بمواصفات عالية عند إطلاق النيران من مسافة كيلومتر واحد. فيما يبلغ المدى الأقصى لعملها 3800 متر. وذلك عند إطلاق النار برصاص عيار 7.62 ملم.
وتم تصميم بندقية القنص على أساس بندقية "ريكورد" الرياضية روسية الصنع. وتختلف عنها بسعة مخزنها الذي يتسع لـ10 طلقات.