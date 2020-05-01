تعرف على أول دولة أوروبية تعلن التخلص من وباء كورونا

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت آخر دولة أوروبية وصلها فيروس كورونا خلوها من الفيروس، لتكون أول بلد أوروبي يتخلص من الوباء.

وقال وزير الصحة في دولة الجبل الأسود، كنان هرابوفيتش: "في الأيام القادمة ستكون تصرفاتنا المسؤولة والعناية الصحية المشتركة ورقتنا الرابحة للاستمرار في أن نكون فخورين بحمل لقب دولة خالية من كورونا".

وأضاف، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن وزارته ونظام الرعاية الصحية سيركزان على مراقبة التطورات وسيستعدان للاستجابة لأي مؤشر على وجود كورونا.

والأحد، أعلن معهد الصحة العامة بالجبل الأسود أن البلاد حاليا خالية من أي مصاب بكورونا وذلك بعد 68 يوما من تسجيل أولى حالات الإصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة في الجبل الأسود، ذكرت السبت، أن بلادها هي آخر من وصلها كورونا في القارة الأوروبية.

ووفق معطيات رسمية، فقد بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في الجبل الأسود، 324، توفي منهم 9، فيما تعافى 315.