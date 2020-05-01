وزير الدفاع يطلع على سير المعارك في “الجوف“ ويشيد بالالتفاف القبلي حول الجيش

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، الثلاثاء 26 مايو/أيار، على سير العمليات العسكرية في محافظة الجوف وترأس اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وعددا من قادة الألوية والوحدات العسكرية.

واستمع ”المقدشي“ من القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي إلى تقرير تفصيلي حول العمليات الميدانية، مُشيداً ببطولات وتضحيات قادة وأبطال القوات المسلحة في معركة الكفاح الوطني لاستكمال دحر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية.

كما أشاد وزير الدفاع بما يتمتع به أبطال الجيش الوطني من معنويات عالية وجاهزية وكفاءة قتالية متميزة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وبذل مزيد من التضحيات لاستكمال معركة تحرير كامل تراب الوطن من المليشيات المتمردة وتلبية تطلعات الشعب اليمني التائق لتحريره من الفوضى والظلم وممارسات النهب والسلب والتفرقة وعبث المليشيات والجماعات الإرهابية.

وجدّد الفريق المقدشي ، العهد على المضي على درب الشهداء وعلى أهداف وقيم ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين والسير نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات.

وأكد أن مؤسسة الوطن الدفاعية لن تحيد ولن تميل عن العهد، وستظل حامية الوطن وثوابته وحارسة مكتسباته، مشدا بالالتفاف القبلي الكبير حول الدولة والقيادة الشرعية والجيش الوطني.