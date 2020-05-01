مؤثر.. شاب يمني ينهمر بالبكاء بين جثث كورونا

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انتشرت صورة مؤثرة، تكشف حجم المأساة التى يواجهها أبناء الشعب اليمني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحوّل إلى وباء عالمي.
ويظهر في الصورة مواطن يمني وهو يبكي، حيث يتواجد على يساره ويمينه جثث لبعض ضحايا كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه اليمن حتى أمس الاثنين 233 إصابة ، فيما تخطى عدد حالات الوفاة 40 حالة وفاة .
وكانت منظمة حقوقية دولية، قد طالبت ميليشيا الحوثي، بالتعامل مع ملف جائحة كورونا بمسؤولية قانونية وأخلاقية.
وعبرت منظمة سام للحقوق والحريات التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان صحفي، عن القلق البالغ، من تعامل الميليشيات مع الجائحة كملف أمني، مشددة على ضرورة تسليم الميليشيات ملف كورونا للجهات الصحية، ووقف تدخل المسلحين، والممارسات التي من شأنها بث الخوف وسط المجتمع، والاعتقال والإبلاغ والحجر على المشتبه بإصابتهم بعيدا عن المؤسسات الصحية.