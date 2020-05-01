لماذا أوقف الجيش الليبي استهداف قوات المتقاعد حفتر ؟

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الجيش الليبي، الإثنين، وقف استهداف قوات الجنرال خليفة حفتر، المنسحبة للجنوب من 3 مناطق، لمدة 48 ساعة.

جاء ذلك في بيان للجيش، نقله المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر موقع فيسبوك.

وقال الجيش: "نعلن وقف استهداف الآليات والمعدات المنسحبة من مناطق ترهونة وبني وليد (جنوب طرابلس) ونسمة (الجنوب الغربي من العاصمة) والمتجهة باتجاه الجنوب".

وأوضح أن وقف الاستهداف سيكون اعتبارا من الساعة (22:00 ت.غ) مساء الإثنين، وحتى التوقيت ذاته مساء الأربعاء، معتبرا هذا الإيقاف بمثابة "فرصة أخيرة".

وأشار إلى أنه مستمر في المراقبة الجوية واستهداف أي وحدات قتالية متجهة شمالا.

وحتى اللحظة، تخضع هذه المناطق الثلاث، ترهونة وبني وليد ونسمة، لسيطرة حفتر.

ونجح الجيش الليبي في السيطرة خلال الأيام القليلة الماضية على محاور قتال ومعسكرات استراتيجية جنوبي طرابلس، من أبرزها معسكرا حمزة واليرموك.

وتواصل قوات حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غربا)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر منذ 4 نيسان/ أبريل 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.