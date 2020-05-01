روسيا في ورطة كبيرة في سوريا ... صحيفة تركية تكشف التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة “ملييت” التركية، عن خطة أمريكية خطـ. ـيرة في محافظة إدلب السورية معقل الفصائل الثورية، من أجل توريط الروس على غــرار ما حدث في أفغانستان.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني التركي، نعيم بابور أوغلو، أن الولايات المتحدة تسعى لتحويل إدلب إلى “أفغانستان صغيرة”، إضافة إلى مواصلة مخططاتها شرق الفرات، ما يؤثر على التواجد التركي في الشمال السوري.

وقال “أوغلو”، في حوار نشرته “ملييت” في صفحتها الرئيسية:” إن خلايا تنظيم الدولة في الجنوب السوري، انتقلت إلى إدلب، في محاولة أمريكية لتحويل المنطقة إلى أفغانستان صغيرة” بحسب.

وأضاف الخبير الأمني التركي: أن “الولايات المتحدة تعمدت نقل بعض مقاتلي تنظيم الدولة من شرقي الفرات، إلى إدلب والعراق”.

وأكد “أوغلو” أن “الولايات المتحدة تؤمن لأولئك العناصر الراديكالية السـلاح والذخــيرة والطعام والشراب والدعم التقني والاستخـباراتي في إدلب”.

وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية روسيا وتركيا بالحفاظ على وقف اتفاق إطلاق النار، وأنه يجب على موسكو أن تضغط على “نظام الأسد” لوقف خروقاته.

وبحسب ما ترجمته تركيا بالعربي ، وفقاً للتغريدة ، فإن الوزير حذر المواطنين في مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها وتجاهل المواطنين تدريجياً للتعليمات المفروضة من قبل وزارة الصحة قائلاً : إن الإهمال مهما كان صغيراً أو غير ملفتاً بالنسبة لنا فقد يودي لنتائج كارثـ ـية على الجميع .

ولفت إلى موضوع بداية انتشار الفايروس و ما تسببت به مدينة ووهان الصينية من إنتشار لجائحة كورونا في جميع أنحاء العالم .

مشدداً على ضرورة الإلتزام بالتعليمات الوقائية الصارمة ولو كانت في منتهى الصغر قائلاً : لا تتبعوا سياسة الفراشة فعمل صغير بإمكانه أن يودي بنتائج كارثية .