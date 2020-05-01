بالأسماء.. وفاة 15 مسؤول وقيادي حوثي بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء وسط تفشي مرعب للفيروس في المدينة

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 2625

كشفت مصادر اعلامية، الثلاثاء 26 مايو/أيار، عن وفاة 15 مسؤول وقيادات حوثية في العاصمة صنعاء بفيروس كورونا، خلال 48 ساعة وسط انتشار مرعب للفيروس في مناطق سيطرة المليشيا التي تتكتم على انتشاره.

وقال وكيل وزارة الصحة، عبد الرقيب الحيدري، إن العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تشهد انتشارا مرعبا لوباء كوفيد-19، وسط اتهامات للجماعة بعدم الشفافية.

وقال الحيدري، إن كل الأنباء والتقارير الواردة من صنعاء تؤكد تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا بشكل مخيف.

وأضاف في صفحته بموقع "فيسبوك": "إزاء هذه الجائحة التي تضرب صنعاء، تتعامل مليشيا الحوثي الانقلابية بطرق لا أخلاقية، وتتكتم على الوباء الذي ينهش أرواح الناس، منتهكة معايير وبرتوكولات الصحة العالمية، بتسترها على الوباء، وتهيئة بيئة حاضنة لتفشيه".

وأشار إلى أن صنعاء اليوم أمام جائحتين مدمرتين، الأولى "مزمنة تتستر على الوباء وتمارس التوحش والإجرام في حق المواطنين"، في إشارة للحوثي.

والثانية -بحسب الحيدري- "جائحة طارئة تتمدد بمساعدة الأولى وتطال الناس، جعلتهم يفضلون الموت في منازلهم على الذهاب إلى المرافق الصحية".

ودعا وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن تقوم بدورها أمام ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وأردف قائلا: "الوباء ينتشر بصورة مرعبة في ظل تكتم مليشيا الحوثي، بينما العشرات يموتون يوميا في هذه المحافظات نتيجة الفيروس، وتعج وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار الأموات الذين فقدوا حياتهم بسبب فيروس كورنا، وما زالت مليشيا الحوثي تحاول إخفاء الحقيقة عن العالم، وتمارس القمع في حق المصابين، وهذه جريمة حرب يجب أن يتوقف الجميع عندها".

وذكر أن صنعاء باتت مدينة منكوبة بعد أن تفشى فيروس كورونا، و"نحن اليوم ندق ناقوس الخطر، وننادي الضمير الإنساني لإنقاذ السكان من الوباء ومن بطش المليشيا ضد المصابين وأسرهم، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة جرائم الحوثيين في هذا الظرف، فالأمور لم تعد تحتمل".

وفي الأيام القليلة الماضية، توفي نائب وزير التخطيط في حكومة الحوثي بصنعاء، أحمد دغار، وأكاديمي ثان، يدعى "عبدالباقي النهاري" المعين نائبا لعميد كلية التربية بجامعة صنعاء، بأعراض مشابهة للإصابة بفيروس كورونا.

وتشير التقديرات -وفقا لمصادر طبية غير رسمية- إلى أن عدد الإصابات في صنعاء بالمئات، وأن الوباء تفشى بشكل واسع، وان تدفق الحالات إلى مستشفيات صنعاء مستمرة بصورة يومية، وبالعشرات.

وقال مصدر طبي إنه شوهد سقوط حالات في الشارع تعاني من ضيق التنفس، نقل بعضا منها إلى مستشفى السبعين، وظهور عليه أعراض فيروس كورونا.

وأوضح أنه يتم دفن المتوفين بسرية تامة، مؤكدا أن هناك انتشارا مرعبا للفيروس في صنعاء، وبنسبة كبيرة، ومن يعمل في القطاع الصحي يعرف ذلك تماما.

وكان الحوثيون قد خصصوا مستشفيي الكويت وزايد، في صنعاء، لاستقبال الحالات التي قالوا إنها مشتبه إصابتها بالفيروس التاجي.

بدورها، دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات -ومقرها جنيف- المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والعاجل لإنقاذ اليمن من كارثة محققة قد تحوّل البلد إلى بؤرة لموجة خطيرة من تفشي جائحة كورونا، لا سيما أن سوء الأوضاع الأمنية يزيد من تعقيدات الإجراءات لمكافحة الجائحة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن على من سمتها "سلطة الأمر الواقع" التابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء التعامل مع ملف جائحة فيروس كورونا بمسؤولية قانونية وأخلاقية، والإعلان عن أعداد الإصابات.

وأضافت أن جائحة كورونا تحوّلت في مناطق سيطرة الحوثي إلى ملف أمني، حيث منحت أجهزتها الأمنية سلطة التتبع والاعتقال والبلاغ والحجر بعيدا عن المؤسسات الصحية، مما يشكّل قلقا على حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن العدد الحقيقي للإصابات بكورونا يتجاوز المئات وربما الآلاف، في حين أن الوفيات قد تبلغ المئات، حيث قد تحولت عدد من المستشفيات في محافظتي صنعاء وإب إلى مراكز لأمراض الفيروس ومحاطة بإجراءات أمنية غير مسبوقة.

أسماء المسؤولين الحوثيين اللذين توفو خلال 48 ساعة بفيروس كورونا:

عبد الرحمن عبد الله المحبشي ـ عضو مجلس النواب

الشاعر الكبير /حسن عبد الله الشرفي

السفير/ عبد الواحد هزاع طاهر العديني

القاضي/ فضل عبد الله الآنسي

القاضي/ محمد يحيى بدر الشرفي

الشيخ/ حزام البخيتي

رجل الأعمال/ عبد الإله الخطيب



قائد محمد قائد ـ رئيس الدائرة الإعلامية بمجلس النواب.

اللواء المهندس/ أحمد عبد الله شريم

اللواء/ علي أحمد هاجر



الشيخ/ مقبل عبد الرب الشهاري



الحاج/ حسن قاسم غلاب

العميد/ أحمد الجندبي مدير الشؤون المالية للأمن المركزي سابقا

القيادي المؤتمري مفلح أحمد السحيمي

العقيد عبدالملك منصور القاره ـ مدير قسم شرطة هبره صنعاء