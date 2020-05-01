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التردد الحديث لقناة طيور الجنة 2020.... ولماذا لا يظهر تردد قناة نايل سات وعرب سات وماهو أقوى تردد لها؟

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص
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بعد توقف قناة طيور الجنة الفضائية على القمر المصري النايل سات بسبب المشاكل المالية التي مرت بها القناة و بسبب ذلك تم دمج كل من قناة طيور الجنة مع قناة طيور ببي في قناة واحدة لكن بمواصفات عالية وأكثر دقة, حيث تحويل القناة إلى تردد جديد , وهو ترد على القمر القطري سهيل سات , لكنه يتم الإعلان انها تبث على القمر عرب سات, خاصة وسهيل سات قريب من الخط المداري لعربسات , فيتم التقاطها بسهولة على هذا التردد:

تردد قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي سهيل سات

التردد 11310

معدل الترميز 30000

الاستقطاب عمودي

طيور الجنة

 قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

وتعد طيور الجنة قناة فضائية متخصصة للأطفال انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي نايل سات، اختصت بمجال أغاني وبرامج الأطفال وتميزت برامجها بالاعتماد على مقدمين أطفال بحيث تسهّل مخاطبة المتابعين الأطفال من خلال أطفال مثلهم، بحركاتهم ولعبهم وبراءتهم وابتساماتهم واهتماماتهم، ويُميزها كذلك الجو العائلي، ليرى الأطفال أنفسهم من خلال نجوم طيور الجنة عبر هذه الشاشة الصغيرة.

ومالك القناة هو الأستاذ خالد مقداد , وكان أول بث لها في25 يناير 2008

مناطق البث     الوطن العربي

ساعات البث     24 ساعة

سهيل سات      التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي

معدل الرمز: 30000

التصحيح: 2/3

 

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