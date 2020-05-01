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تسجيل صوتي لفنانة شهيرة تكشف عن معاناتها مع فيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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نشر "راديو مصر" الحكومي، مكالمة هاتفية مع الفنانة المصرية الكبيرة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أوضح التسجيل مدى معاناة الفنانة من الفيروس.

وقالت رجاء الجداوي، إنها تتواجد حاليا في العزل بالمستشفى، وتلقى متابعة واهتماما من قبل الأطقم الطبية، مثلها مثل جميع المصابين.

وتوجهت الجداوي برسالة لجمهورها قائلة: "حبوا نفسكم وأولادكم وحبوا بلدكم، خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده".

وأضافت الفنانة، أن "مصر لن تستطيع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا" بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، مؤكدة أن الجلوس في المنزل ليس مملا نهائيا.

من جهة أخرى، كشفت الجداوي، أنها أصيبت بالفيروس في آخر يوم في تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، مشيرة إلى أن موقع التصوير كان معقما بشكل دائم.

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