روسيا تبدأ شحن أكبر صفقة من نوعها في تاريخ مصر

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- RT

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أعلن مصنع "تفير" الروسي لصناعة عربات القطارات، اليوم الثلاثاء، أن الدفعة الأولى من عربات السكك الحديدية المتطورة في طريقها إلى مصر.

وأوضح المصنع في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم تصنيع العربات الجديدة وفقا لصفقة تم عقدها بين "ترانس ماش هولدينغ" والسكك الحديدية الوطنية المصرية في نهاية سبتمبر 2018.

وتنص الاتفاقية على تصنيع وتوريد 1300 عربة ركاب من موديلات مختلفة من الفئات 1 و 2 و 3. ويلعب مصنع "تفير" الدور الرئيسي في تنفيذ هذا العقد.

وأشار المصنع إلى أنه تم تصميم العربات لحمل 88 راكبا، بالإضافة إلى تطويرها وفقا للمواصفات الفنية للعميل خصيصا للسكك الحديدية الوطنية المصرية.

وأوضح المصنع أنه سيتم نقل العربات إلى مصر عن طريق البحر، من ميناء سان بطرسبورغ ، حيث سيتم تحميلها على متن سفينة وإرسالها إلى الإسكندرية، وسيستغرق التسليم حوالي شهر.

ونوه المصنع بأنه لأول مرة في تاريخه، يتم تنفيذ عقد واسع النطاق لتوريد عربات ركاب بمقياس 1435 ملم إلى دول أجنبية بعيدة، حيث أنه من المقرر الانتهاء من عمليات التسليم في عام 2023.