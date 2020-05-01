نادي إي.سي ميلان يعلن إصابة أهم لاعبيه

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أكد نادي إي.سي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إصابة مهاجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في الساق اليمنى خلال مران وسيخضع لفحص خلال عشرة أيام.

وقال النادي في بيان عبر موقعه على الإنترنت: إن "اللاعب السويدي البالغ عمره 38 عاما انسحب من حصة تدريبية أمس الاثنين".

وأضاف البيان: "يعلن ميلان أن زلاتان إبراهيموفيتش تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى خلال مران أمس".

وتر العرقوب سليم تماما وسيخضع لفحص بالأشعة في غضون عشرة أيام.

وقضى إبراهيموفيتش جزءا من فترة التوقف بسبب وباء "كوفيد-19" في التدريب مع فريق هامربي في السويد وخضع للعزل عند عودته إلى إيطاليا في وقت سابق هذا الشهر.

وانضم النجم السويدي إلى ميلان لمدة ستة أشهر في يناير/كانون الثاني الماضي، في فترته الثانية مع النادي، لكن الدوري توقف منذ التاسع من مارس/آذار، ومن المقرر أن تعلن الحكومة، يوم الخميس، عن موعد استئناف المسابقة.

وبدأ ميلان، صاحب المركز السابع في الدوري برصيد 36 نقطة، التدريبات الأسبوع الماضي.