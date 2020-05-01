فنان سعودي شهير جدا يصاب بالاكتئاب... ونجله يكشف السبب

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أثار نجل المطرب السعودي، محمد عبده، قلق المعجبين بوالده، عقب إعلان إصابته بالاكتئاب.
وأشار عبد الرحمن عبده إلى أن والده أصيب بالاكتئاب بسبب تواجده بالمنزل طوال فترة الحظر الذي استمر لنحو 3 أشهر حتى الآن.
وغرد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قائلا: "إللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد، وعنده اكتئاب خفيف".
وطلب من جمهور والده إرسال رسائل مفرحة له عندما يتواصل معهم عبر حفله الغنائي، الذي سيذاع على الهواء مباشرة اليوم الثلاثاء عبر منصة "شاهد" للبث الرقمي.
في المقابل، أبدى محبو محمد عبده قلقهم على وضعه الصحي بعد إصابته بالاكتئاب.
وسيحيي محمد عبده حفله الغنائي في الساعة الـ11 مساء، اليوم، وهو الحفل الثاني التي تبثه منصة "شاهد" خلال عيد الفطر بعد إذاعتها لحفل للمطرب العراقي ماجد المهندس.
وسبق لمحمد عبده أن أحيا حفلا غنائيا خلال فترة الحظر المنزلي في شهر نيسان/ أبريل.