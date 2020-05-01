برشلونة يقدم هدية ثمينة للهلال السعودي نادي إي.سي ميلان يعلن إصابة أهم لاعبيه الانقلابي أحمد بن بريك يكشف موقف السعودية من المجلس الانتقالي الجنوبي وحق تقرير المصير ويعلن نحن نقاتل مهما تخلي عنا التحالف - فيديو فنان سعودي شهير جدا يصاب بالاكتئاب... ونجله يكشف السبب توجيهات للجيش الوطني برفع الجاهزية القتالية السعودية تعلن شروط وتفاصيل الآلية الجديدة لقرار فتح المساجد في عموم المملكة ثاني دولة اوروبية تعلن هزيمة كورونا ورئيس حكومتها يخلع الكمامة بالتفصيل ..الحكومة السعودية تعلن 11 قرارا تعيد الحياة لطبيعتها وتسثني مدينة واحدة اغتيال مسئول امني رفيع في اليمن السعودية تعلن خطتها للتعايش مع كورونا وسط ترحيب شعبي
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية د.عبداللطيف آل الشيخ، تفاصيل العودة إلى المساجد والجوامع، بعد الأمر الملكي برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع السعودية ماعدا -مدينة مكة المكرمة.
حيث أكد على فتح المساجد قبل الأذان بـ ( 15 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 10 ) دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى ( 10) دقائق، إضافة إلى فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً.
وكان جاء في التعميم، إلزام المصلين بترك مسافة بمقدار 2م بين كل مصل، ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب أو سواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.
فيما يتعلق بصلاة الجمعة فقد وجّه الوزير آل الشيخ بإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها، على أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ ( 20 ) دقيقة، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ ( 20 ) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ ( 20) دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة ( 15 ) دقيقة.
ووجه الوزير بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.