السعودية تعلن خطتها للتعايش مع كورونا وسط ترحيب شعبي

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت السعودية، الثلاثاء 26 مايو (أيار)، خريطة طريق لتأمين عملية انتقال سلسة، تعود من خلالها الحياة الطبيعية في جميع مناطقها إلى ما قبل فترة إجراءات العزل، وستشرع الحكومة في تنفيذ الإجراءات الجديدة على مرحلتين، إذ سيُسمح في الأولى، بإعادة فتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ورفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية، وصولاً إلى استئناف القطاعين العام والخاص أعمالهما في مستهل الأسبوع المقبل.

المرحلة الأولى ونص البيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية، على تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع المناطق، في ما عدا مدينة مكة المكرمة، لتصبح من الساعة السادسة صباحاً حتى الثالثة مساء، خلال الفترة بين 28 و30 مايو الحالي، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.

كما سيسمح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي تشمل محال تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية، مع التأكيد على استمرار منع الأنشطة كافة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك صالونات التجميل، والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما.

اقرأ المزيد السعودية تعلق السفر من وإلى الدول المنتشر بها فيروس كورونا سعوديون ينقلون "كورونا" إلى بلادهم عبر إيران... وجوازاتهم بلا أختام الإغلاق التام"... رواية رفضها الناشرون وعاش العالم أحداثها تخفيف قيود المواصلات وعلى الرغم من استمرار تعليق العمرة والزيارة، والرحلات الجوية الدولية، فإن البلاد ستبدأ يوم الخميس المقبل، تخفيف قيود المواصلات داخلياً، من خلال رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة.

وستتضمن المرحلة الأولى إتاحة الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم، وعلى إثر ذلك، حثّ البيان المواطنين والمقيمين على اتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على سلامة الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس.

وأضافت الحكومة نوعاً من المرونة في ما يتعلق بالخروج أثناء فترة منع التجول، من خلال السماح للسكان بممارسة الرياضة داخل الأحياء، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي، كما يمكن الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية، وتطبيق (توكلنا).

كما شدد البيان على استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من 50 شخصاً، مثل مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

المرحلة الثانية وستشمل المرحلة الثانية، ابتداء من يوم الأحد المقبل 31 مايو حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل، تقليل ساعات حظر التجول، لتكون من الساعة السادسة صباحاً حتى الثامنة مساء، واستئناف الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص أعمالها، وممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، في خطوة جريئة سترافقها إعادة فتح دور العبادة لأداء الصلوات الخمس بالإضافة إلى إقامة صلاة الجمعة، وبينما استثنت القرارات مدينة مكة المكرمة.

أكدت استمرار إقامة الصلاة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً. ترحيب شعبي كبير وكشف البيان عن أن عودة الحياة الطبيعية في السعودية بشكل كامل، ستكون بدءاً من يوم الأحد 21 يونيو المقبل، في جميع المناطق عدا مكة المكرمة، الأمر الذي قوبل بترحيب شعبي كبير على إثر تخفيف القيود التي عطلت جميع مناحي الحياة، غير أن الداخلية السعودية.

وافاد أن الإجراءات الجديدة تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، مع إبقاء العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار كورونا.

إجراءات صارمة وأعلنت السعودية، في أواخر مارس (آذار) الماضي، إجراءات صارمة شملت تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، وحظر التجول للمرة الأولى في تاريخها، وإيقاف نشاطات القطاعين العام والخاص غير الضرورية، في إجراءات استباقية للتصدي للوباء، وعلى الرغم من أن البلاد سجلت حتى اليوم أكثر من 74 ألف إصابة، فإنها ما تزال تحافظ على معدل منخفض في أعداد الوفيات، وارتفاع ملحوظ في حالات التعافي، وغيرها من العوامل التي دفعتها إلى الانضمام لركب الدول التي اتجهت لتخفيف القيود بعد أشهر من الإغلاق العام.