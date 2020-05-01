آخر الاخبار

شاهد ..صورة صادمة لتهديد وشيك لأكبر كارثة بيئية في اليمن فيروس كورونا يفضح القادة الجدد في السودان تشيع جثمان القائد العسكري العميد "محمدصالح العقيلي في شبوة كسر هجوماً للحوثي وخسائر فادة له في الأرواح والعتاد العسكري في مواجهات الحديدة بدعم الأزهر الشريف و“الإيسيسكو” و “اليونيسكو“.. كازاخستان تنظم 50 حدثاً عالمياً تقديراً لـ”لفارابي“ تركيا تكشف رسميا عن أخطر وأقوى طائراتها العسكرية ذات القدرات المخيفة التي أقلقت الغرب – فيديو مذيعة أمريكية تهين ترامب على الهواء وبقوة فماذا قالت له ؟ شركات ألمانيا تتعافى من أكبر هبوط لها بعد تخفيف قيود كورونا دراسة جديدة تكشف متى يتوقف مرضى كورونا عن نقل العدوى للآخرين! نجم ليفربول يصدم محمد صلاح

تشيع جثمان القائد العسكري العميد "محمدصالح العقيلي في شبوة

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 310

 

 

 محافظة شبوة تشيع جثمان العميد محمد بن صالح العقيلي قائد اللواء 153 مشاة، الذي استشهد يوم السبت أثناء تقدمه الصفوف الأولى لمواجهة مليشيات الانتقالي الانقلابية في أبين.

 المشيعون الذين تقدمهم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وقد ادى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العقيلي في منطقة جعدر بمديرية عين.

الجدير بالذكر ان العميد العقيلي كان من أحد أبرز القيادات العسكرية في محافظة شبوة الذين قارعوا مليشيات الحوثي الانقلابية وكان أحد الابطال الذين شاركوا في تحرير

إقراء أيضاً
شاهد ..صورة صادمة لتهديد وشيك لأكبر كارثة بيئية في اليمن
كسر هجوماً للحوثي وخسائر فادة له في الأرواح والعتاد العسكري في مواجهات الحديد
محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح يتلقى برقيات العزاء
وفاة مسؤول «حوثي» بفيروس كورونا
عيدروس وقيادات الانتقالي في الحجر الصحي والسعودية منعتهم من اي نشاط او ظهور .. تف
كورونا يُهاجم قيادي حوثي بارز في قلب «صنعاء» ومصادرنا تروي تفاصيل مرعبه لحالة مص
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس