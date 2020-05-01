الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- خاص

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محافظة شبوة تشيع جثمان العميد محمد بن صالح العقيلي قائد اللواء 153 مشاة، الذي استشهد يوم السبت أثناء تقدمه الصفوف الأولى لمواجهة مليشيات الانتقالي الانقلابية في أبين.

المشيعون الذين تقدمهم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، وقد ادى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العقيلي في منطقة جعدر بمديرية عين.

الجدير بالذكر ان العميد العقيلي كان من أحد أبرز القيادات العسكرية في محافظة شبوة الذين قارعوا مليشيات الحوثي الانقلابية وكان أحد الابطال الذين شاركوا في تحرير