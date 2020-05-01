كسر هجوماً للحوثي وخسائر فادة له في الأرواح والعتاد العسكري في مواجهات الحديدة

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أعلنت القوات العسكرية المرابطة في جبهة الحديدة، اليوم ، مقتل عناصر من مليشيات " الحوثيين، خلال استهداف تعزيزات وإحباط محاولة تقدم لها في محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "القوات وجهت ضربات دقيقة وموجعة للحوثيين باستهداف تجمعات لهم شرق مديرية الدريهمي (جنوب الحديدة)، بعد رصد تعزيزات قادمة لعناصرهم".

وأكد "تدمير آليتين وأسلحة كانت على متنهما، وإلحاق خسائر فادحة بالأرواح في صفوف عناصر الحوثيين".

وأشار إلى "إخماد القوات المشتركة، بالأسلحة المناسبة قصفا مدفعيا شنه الحوثيون بـ 10 قذائف دبابات وعدد من قذائف الهاون على مناطق متفرقة في الدريهمي".

في السياق، قالت ألوية العمالقة، إن "عناصر مليشيات الحوثيين حاولت التقدم على متن آلية من جهة مفرق العدين شمال مدينة حيس (جنوب شرقي الحديدة)، باتجاه المواقع الأمامية للقوات في جبهة حيس".

وأضافت: "حاول الحوثيون إخفاء الآلية في عملية تموية، ولكن يقظة القوات المشتركة حالت دون نجاحهم، وباشرتهم بضربات مركزة وموجعة، أسفرت عن تدمير الآلية ومقتل من كانوا على متنها".