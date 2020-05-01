قرار جديد من الإمارات بشأن أصحاب الإقامات السارية العالقين خارج البلاد

الثلاثاء 26 مايو 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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اتخذت السلطات الإماراتية قرارًا جديدًا ومفاجئًا بشأن حاملي الإقامات السارية العالقين خارج البلاد، في ظل تعليق الطيران احترازيًا مع تفشي أزمة كورونا.

وقررت حكومة الإمارات السماح بعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة، بموجب تأشيرة دخول للمقيمين، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو (حزيران) 2020.

وأفادت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن حكومة الدولة الخليجية قررت السماح لحاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة بالعودة إليها، بدءًا من 1 يونيو (حزيران).

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس (آذار) 2020 قرارًا بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقررت الإمارات في وقت سابق، ضمن إجراءات محاربتها لتفشي فيروس "كورونا"، تطبيق حل جديد في إطار المكافحة، بفرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص، على كل شخص جاءت نتائج التحليل الخاصة به لفيروس كورونا إيجابية، وذلك لضمان التزامه بإجراءات الحجر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإنه سيتوجب على هذا الشخص أيضًا تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع ارتداء السوار، والذي يمكن إزالته بعد تسجيل نتيجتي فحص سلبيتين.