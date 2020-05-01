موقع خامنئي يُهين بشار الأسد بصورة خيالية ... من يصلي في القدس

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أهان موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، رئيس النظام السوري بشار الأسد، عندما نشر صورة مُتخيلة لقادة تحرير القدس، والتي أثارت حالة من الجدل والتفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الصورة التي تحمل عنوان "سنصلي في القدس" زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصرالله يقف في مركزية الصورة في حرم المسجد الأقصى ويقف على يساره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
ويقف إلى جانب الأخير المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد حسين، وخلفهم زعيم حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم.
واللافت أن رئيس النظام السوري بشار الأسد وقف في الصف الرابع مع العوام في الصورة لتحرير القدس، وهو ما أثار موجة من السخرية والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.
وسخر ناشطون سوريون من الصورة التي أهان بها موقع "خامنئي" رئيس النظام السوري، وكتبوا ابحث عن بشار الأسد في الصورة، معتبرين أنها دلالة على أن طهران تعتبره تابعًا وليس قائدًا فيما يسمى محور المقاومة.