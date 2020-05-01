آخر الاخبار

مذيعة أمريكية تهين ترامب على الهواء وبقوة فماذا قالت له ؟ شركات ألمانيا تتعافى من أكبر هبوط لها بعد تخفيف قيود كورونا دراسة جديدة تكشف متى يتوقف مرضى كورونا عن نقل العدوى للآخرين! نجم ليفربول يصدم محمد صلاح أجهزة الأمن تلقي القبض على رئيس جمهورية اخترق حظر التجوال لتناول العشاء مع زوجته محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح يتلقى برقيات العزاء تحرك دولي لحل الخلافات بين السعودية وقطر وبدعم أمركي .. دولتان خليجيتان تخوضان غمار وساطة جديدة وأمين عام لمجلس التعاون الخليجي يزف البشارات وفاة مسؤول «حوثي» بفيروس كورونا إصابة أول وزيرة عربية بفيروس كورونا أطعمة تؤثر سلباً على دماغك.. تجنب تناولها خلال العزل

خبراء سعوديون وعرب يدرسون تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا - فيديو

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 191

 

يبحث خبراء الصحة مدى تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أمس الأحد، إن تأثير أشعة الشمس على فيروس كورونا لا يزال محل دراسة، محذرا من مخاطر صحية أخرى قد تهدد صحة الإنسان عند تعرضه لحرارة الشمس لفترات طويلة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ولفت العالي إلى أنه تم إجراء 18 ألفا و919 فحصا جديدا، مشيرا إلى أن إجمالي الفحوص المخبرية في المملكة وصل إلى 703 آلاف و534 فحصا.

وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية أن حالات فيروس كورونا في المملكة وصلت إلى 72 ألفا و560 حالة، بينها 28 ألفا و650 حالة نشطة منها 372 حالة حرجة، بينما تجاوز عدد المتعافين 43 ألف شخص، وإجمالي حالات الوفاة 390 حالة.

وسجلت السعودية، يوم الأحد، 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في المملكة، بينما تجاوز عدد المصابين في العالم 5 ملايين شخص.

إقراء أيضاً
دراسة جديدة تكشف متى يتوقف مرضى كورونا عن نقل العدوى للآخرين!
أجهزة الأمن تلقي القبض على رئيس جمهورية اخترق حظر التجوال لتناول العشاء مع زوجته
تحرك دولي لحل الخلافات بين السعودية وقطر وبدعم أمركي .. دولتان خليجيتان تخوضان غم
إصابة أول وزيرة عربية بفيروس كورونا
أكثر من 40 ألف وفاة في هذه المنطقة بكورونا منها 20 ألف وفاة خلال 14يوم
خبر يفاجئ العالم... في اقل من اسبوع.. دواء جديد ضد فيروس كورونا سيطرح في الصيدل
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس