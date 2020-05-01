شركات ألمانيا تتعافى من أكبر هبوط لها بعد تخفيف قيود كورونا

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تعافت الشركات الألمانية خلال شهر أيار/مايو من أكبر هبوط على الإطلاق المسجل في الشهر السابق مع تنامي تفاؤل الشركات في ظل الرفع التدريجي للقيود المفروضة لإبطاء تفشي فيروس كورونا.
وقال معهد إيفو، الإثنين، في مسح أجراه لشهر مايو/ أيار إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 79.5 من 74.2 في أبريل/ نيسان بعد تعديل بالخفض. وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة تبلغ 78.3.
وقال كليمنس فاوست رئيس إيفو في بيان: "تعافت معنويات الشركات الألمانية عقب الشهر السابق الكارثي.. التوقعات للأشهر المقبلة تحسنت كثيرا".