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دراسة جديدة تكشف متى يتوقف مرضى كورونا عن نقل العدوى للآخرين!

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت دراسة جديدة أن مرضى فيروس كورونا يتوقفون عن نقل العدوى بعد 11 يوما من الإصابة بالمرض، حتى مع اختبارهم إيجابيا بـ”كوفيد-19″ في اليوم الثاني عشر.

وقال خبراء الأمراض المعدية في سنغافورة، إنهم وجدوا أن الفيروس “لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض”، وفقا لورقة بحثية مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب (NCID) في البلاد.

وحلل الباحثون “الحمل الفيروسي” لدى 73 مريضا بـ”كوفيد-19″، لقياس ما إذا كان الفيروس ما يزال قابلا للحياة ويمكن أن يصيب أي شخص.

وكتبوا موضحين: “استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية جائحة “كوفيد-19″، قد تبدأ الفترة المعدية لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، زهاء يومين قبل ظهورها، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض”.

وقال فريق البحث إن المرضى قد يستمرون في اختبار نتائج إيجابية بعد أسبوعين، ولكن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس لم تعد صالحة لنشر العدوى.

وكتب الباحثون: “ينخفض ​​التكاثر الفيروسي النشط بسرعة بعد الأسبوع الأول، ولم يُعثر على فيروس قابل للحياة بعد الأسبوع الثاني من المرض”. واقترحوا أن النتائج يمكن أن تدعم قرارات المستشفيات بشأن موعد إخراج المرضى.

وفي الولايات المتحدة، تتطلب العديد من المستشفيات فحص المرضى سلبيا بالفيروس مرتين، ليصنفوا على أنهم يتعافون من “كوفيد-19”.

وعلى الرغم من أن حجم عينة الدراسة كان صغيرا، إلا أن الباحثين واثقون من أن النتائج سيتم تكرارها في دراسات أكبر، كما قالت المديرة التنفيذية لـ NCID ليو يي سين، لصحيفة Strait Times السنغافورية.

وأضافت: “من الناحية العلمية، أنا واثقة تماما من وجود أدلة كافية على أن المريض لم يعد معديا بعد 11 يوما”.

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