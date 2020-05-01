أجهزة الأمن تلقي القبض على رئيس جمهورية اخترق حظر التجوال لتناول العشاء مع زوجته

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لم تتسامح الشرطة النمساوية مع رئيس البلاد الكسندر فان دير بيلين، وأكدت أنه خرق الحجر الصحي، في واقعة اعترف بها الرئيس، معربا عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع. لكن الشرطة أوصلت الأمر للجهات القضائية، فما هي القصة تحديدا؟
حيث ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور داخل مطعم بالعاصمة فيينا، بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.
وأكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، وقالت إنها حررت مخالفة في الأمر ووجهتها للجهات القضائية المختصة للنظر فيها.
واعترف الرئيس بذلك، متحدثا لصحيفة "كرونن تسايتونغ" النمساوية في عددها اليوم الأحد (24 مايو/ أيار 2020) وقال: " لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت". وأعرب فان دير بيلين عن شعوره بالندم قائلا: "أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ".