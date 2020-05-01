محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح يتلقى برقيات العزاء

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 1109

تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبدالله اليدومي برقيات عزاء ومواساة من قيادات المكاتب التنفيذية للإصلاح في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في وفاة شقيقه العميد عبدالله عبدالله اليدومي، الذي وافاه الأجل السبت الماضي.

وأشارت البرقيات إلى أن رحيل العميد اليدومي في هذه المرحلة الحرجة من محطات النضال الوطني وشعبنا أحوج ما يكون إلى هذه الشخصيات ذات الخبرة والتجربة والرصيد النضالي الكبير، يمثل خسارة كبيرة للشعب والوطن.

وقالت البرقيات إن الفقيد كان قامة وطنية واتسمت حياته بالنضال في مختلف المراحل والمنعطفات والمحن التي شهدها الوطن.

مشيدة بأدواره النضالية في خدمة اليمن، ورصيده الكبير وخبرته في المجال العسكري، والذي قضى فيه معظم حياته.

وعبرت قيادات المكاتب التنفيذية للإصلاح بالمحافظات عن عميق التعازي وصادق المواساة لرئيس الهيئة العليا للإصلاح في هذا المصاب الأليم، ولكافة أبناء وأسرة الفقيد الراحل، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.