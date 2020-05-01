مذيعة أمريكية تهين ترامب على الهواء وبقوة فماذا قالت له ؟ شركات ألمانيا تتعافى من أكبر هبوط لها بعد تخفيف قيود كورونا دراسة جديدة تكشف متى يتوقف مرضى كورونا عن نقل العدوى للآخرين! نجم ليفربول يصدم محمد صلاح أجهزة الأمن تلقي القبض على رئيس جمهورية اخترق حظر التجوال لتناول العشاء مع زوجته محمد اليدومي رئيس حزب الإصلاح يتلقى برقيات العزاء تحرك دولي لحل الخلافات بين السعودية وقطر وبدعم أمركي .. دولتان خليجيتان تخوضان غمار وساطة جديدة وأمين عام لمجلس التعاون الخليجي يزف البشارات وفاة مسؤول «حوثي» بفيروس كورونا إصابة أول وزيرة عربية بفيروس كورونا أطعمة تؤثر سلباً على دماغك.. تجنب تناولها خلال العزل
تلقى رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح الأستاذ محمد بن عبدالله اليدومي برقيات عزاء ومواساة من قيادات المكاتب التنفيذية للإصلاح في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في وفاة شقيقه العميد عبدالله عبدالله اليدومي، الذي وافاه الأجل السبت الماضي.
وأشارت البرقيات إلى أن رحيل العميد اليدومي في هذه المرحلة الحرجة من محطات النضال الوطني وشعبنا أحوج ما يكون إلى هذه الشخصيات ذات الخبرة والتجربة والرصيد النضالي الكبير، يمثل خسارة كبيرة للشعب والوطن.
وقالت البرقيات إن الفقيد كان قامة وطنية واتسمت حياته بالنضال في مختلف المراحل والمنعطفات والمحن التي شهدها الوطن.
مشيدة بأدواره النضالية في خدمة اليمن، ورصيده الكبير وخبرته في المجال العسكري، والذي قضى فيه معظم حياته.
وعبرت قيادات المكاتب التنفيذية للإصلاح بالمحافظات عن عميق التعازي وصادق المواساة لرئيس الهيئة العليا للإصلاح في هذا المصاب الأليم، ولكافة أبناء وأسرة الفقيد الراحل، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.