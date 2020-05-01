عاجل.. وفاة مسؤول «حوثي» بفيروس كورونا

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر طبية في العاصمة صنعاء قبل قليل بوفاة قيادي حوثي يعمل بوزارة الخارجية المحتله من قبل الحوثيين.

وذكرت المصادر لـ"مارب برس"بان مايسمى برئيس دائرة شؤون الموظفين في وزارة الخارجية عبد الواحد العديني قد توفي اليوم في احد مستشفيات صنعاء نتيجة مضاعفة أصابته بفيروس كورونا.