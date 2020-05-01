إصابة وزيرة عربية بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية، ولاء البوشي، مساء أمس، ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وقالت البوشي على صفحتها الرسمية في فيسبوك: "سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما".
من جانبه، أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها، مشيرا إلى أنه سيخضع الحجر الصحي التحوطي أيضا نظرا لأنه كان ضمن وفد حكومي ضم الوزيرة المصابة في جولة عمل داخلية شملت 3 ولايات، وفق موقع "أخبار السودان"
يأتي هذا فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة في السودان أكثر من 3600 إصابة حتى مساء الجمعة بحسب إحصاءات وزارة الصحة السودانية.