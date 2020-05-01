إصابة وزيرة عربية بفيروس كورونا أطعمة تؤثر سلباً على دماغك.. تجنب تناولها خلال العزل أكثر من 40 ألف وفاة في هذه المنطقة بكورونا منها 20 ألف وفاة خلال 14يوم الأحقاف للتقييم والدراسات تصدر العدد الأول لتقرير رصد الجهود والتدخلات لمكافحة فيروس كورونا عيدروس وقيادات الانتقالي في الحجر الصحي والسعودية منعتهم من اي نشاط او ظهور .. تفاصيل كورونا يُهاجم قيادي حوثي بارز في قلب «صنعاء» ومصادرنا تروي تفاصيل مرعبه لحالة مصابة تخلص منها «الحوثيين» بطريقة سرية فشل هدنة أبين والطرفان يتبادلان اطلاق النار محافظة يمنية تسجل اصابات جديدة بكورونا وتعلن تماثل حالات للشفاء بعد الزينبيات .. تشكيل فصيل نسائي جديد ومصادر تكشف مهمته فيما شقيقة عبدالملك الحوثي متورطة خبر يفاجئ العالم... في اقل من اسبوع.. دواء جديد ضد فيروس كورونا سيطرح في الصيدليات ..
أصدرت مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري العدد الأول من تقرير " الرصد الصحي - حضرموت " بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية والذي يسلط الضوء على جهود مكتب الصحة ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت خلال فترة الاستعداد والاستجابة لظهور جائحة كورونا في حضرموت.
وتناول العدد الأول تطور انتشار فيروس كورونا في حضرموت واليمن إضافة إلى جهود مكتب الصحة والسكان للاستعداد والاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وجهود منظمات المجتمع المدني، كما تناول الصعوبات والعوامل المساعدة على انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن ومديريات حضرموت والمعالجات والتدخلات ذات الأولوية.
ويأتي اصدار التقرير ضمن إطار مساهمة مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري من أجل الحد من تأثيرات فيروس كورونا.