الأحقاف للتقييم والدراسات تصدر العدد الأول لتقرير رصد الجهود والتدخلات لمكافحة فيروس كورونا

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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أصدرت مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري العدد الأول من تقرير " الرصد الصحي - حضرموت " بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية والذي يسلط الضوء على جهود مكتب الصحة ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت خلال فترة الاستعداد والاستجابة لظهور جائحة كورونا في حضرموت.

وتناول العدد الأول تطور انتشار فيروس كورونا في حضرموت واليمن إضافة إلى جهود مكتب الصحة والسكان للاستعداد والاستجابة لمواجهة فيروس كورونا وجهود منظمات المجتمع المدني، كما تناول الصعوبات والعوامل المساعدة على انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن ومديريات حضرموت والمعالجات والتدخلات ذات الأولوية.

ويأتي اصدار التقرير ضمن إطار مساهمة مؤسسة الأحقاف للتقييم والدراسات والتطوير الإداري من أجل الحد من تأثيرات فيروس كورونا.