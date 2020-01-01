عيدروس وقيادات الانتقالي في الحجر الصحي والسعودية منعتهم من اي نشاط او ظهور .. تفاصيل

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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منذ وصولها الاربعاء الماضي الى العاصمة السعودية الرياض ؛ لم تظهر اي من قيادات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات بما فيهم رئيس المجلس عيدروس الزبيدي ، في اي لقاء او نشاط رسمي.

الزبيدي ومعه اربعة من قيادات الانتقالي، كانوا قد وصلوا الى السعودية يوم الاربعاء الماضي بدعوة من ولي العهد السعودي ، الامير محمد بن سلمان ، غير انهم لم يلتقوا اي مسئول سعودي حتى اليوم الاثنين.

مصدر مطلع رجح في حديث لمأرب برس ان تكون السعودية اخضعت قيادات الانتقالي ،القادمين من الامارات للحجر الصحي، احترازا من كورونا.

‏وبحسب المعلومات المتوفرة ،ربما تم تأجيل ،عقد أي لقاءات حتى إنتهاء فترة حجرهم صحيا.

كما لم يظهر عيدروس الزبيدي في خطاب متلفز انتظره انصاره بمناسبة عيد الفطر واكتفى اعلام الانتقالي بنشر خطاب مكتوب ، ما يعزز فرضية حجرهم ومنعهم من اي نشاط.

كما ان السعودية لن تسمح لعيدروس بالظهور من ارضها والقاء خطاب تلفزيوني ، مثلما تعمل الامارات.

يذكر ان الوفد المرافق لعيدروس الزبيدي هم أعضاء في مايسمى هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وهم: (ناصر محمد الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، ومحمد الغيثي).