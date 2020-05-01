محافظة يمنية تسجل اصابات جديدة بكورونا وتعلن تماثل حالات للشفاء

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أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز، يوم الاثنين تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) ليرتفع عدد الاصابات بالمحافظة الى 25 حالة.
واوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة الدكتور احمد منصور ،بانه تم فحص 5 حالات وثبت إصابة 4 حالات منها بكورونا ووفاة الحالة الخامسة.
واشار الى ان عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغت 6 حالات ،وتماثل 4 حالات للشفاء.
وفي اخر احصائية اعلنت اللجنة الوطنية العليا امس الاحد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بالفيروس، 7 حالات منها في حضرموت بينها حالتا وفاة، فيما تم تسجيل حالة إصابة في لحج وأخرى في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 4 حالات تعافي في محافظة حضرموت.
وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة الشرعية منذ 10 أبريل/نيسان حتى اليوم إلى 222 إصابة، بينها 42 وفاة و10 حالات شفاء.