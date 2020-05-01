آخر الاخبار

محافظة يمنية تسجل اصابات جديدة بكورونا وتعلن تماثل حالات للشفاء بعد الزينبيات .. تشكيل فصيل نسائي جديد ومصادر تكشف مهمته فيما شقيقة عبدالملك الحوثي متورطة خبر يفاجئ العالم... في اقل من اسبوع.. دواء جديد ضد فيروس كورونا سيطرح في الصيدليات .. أخر الإحصائيات الرسمية باالأرقام لحالات الإصابة بكورونا في العالم ليومنا استهتار حوثي يدفع السكان إلى مواجهة كورونا في المصليات والأسواق 222 إصابة جديدة بكورونا في اليمن بينها 42 حالة وفاة إسقاط طائرتين مسيرة للحوثيين في الجوف وتصاعد وتيرة المواجهات رئيس هيئة الاركان يشيد بالتلاحم الشعبي بين القبيلة اليمنية والجيش الوطني تركيا بعد اتصال لترامب تكشف عن مفاجئة كبيرة تتعلق بمصير حفتر عروسان عربيان في شهر عسل ليس له بلا نهاية .. صور

خبر يفاجئ العالم... في اقل من اسبوع.. دواء جديد ضد فيروس كورونا سيطرح في الصيدليات ..

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 02 مساءً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 1883

أعد العلماء الروس دواء جديدا ضد فيروس كورونا تنطلق مبيعاته في الصيدليات الروسية مطلع يونيو المقبل. أفاد بذلك كبير أطباء أمراض الجهاز البولي في وزارة الصحة الروسية، دميتري بوشكار، الذي أضاف أن العلاج بالدواء الجديد لا يستغرق أكثر من أسبوع واحد، وهو أحد الأدوية الروسية الثلاثة المستخدمة ضد فيروس كورونا.

وأعاد إلى الأذهان أن الاختبارات السريرية للدواء الذي أطلقت عليه تسمية "أريبليفير" التجارية بدأت في 20 أبريل الماضي وتنتهي في أواخر مايو الجاري أما الخبير الروسي في منظمة الصحة العالمية ، نيقولاي كريوتشكوف، فقال إن العقارين الآخرين تسلمتهما المستشفيات الروسية في 20 مايو الجاري.

وسيتعاطاه المرضى المتطوعون فقط في إطار الاختبارات السريرية السريعة. يذكر أن القوانين الروسية سمحت للأطباء بإجراء الاختبارات السريرية السريعة كي يباع العقار في صيدليات روسيا بعد تسجيله في قائمة الأدوية المسموح بتعاطيها رسميا.

إقراء أيضاً
أخر الإحصائيات الرسمية باالأرقام لحالات الإصابة بكورونا في العالم ليومنا
انفجار صراع مراجع العراق الشيعية ... الصدر يخالف السيستاني في تحديد يوم العيد
تركيا بعد اتصال لترامب تكشف عن مفاجئة كبيرة تتعلق بمصير حفتر
بعد هزائم حفتر .. هروب جماعي لمرتزقة الروس من ليبيا عبر أحد المطارات .. تفاصيل
الرئيس المصري يعفو عن قاتل فنانة لبنانية شهيرة
ملياردير شهير يكشف عن أخطر الانعكاسات المدمرة على الاتحاد الأوربي وموعد نهايته
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس