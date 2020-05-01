أخر الإحصائيات الرسمية باالأرقام لحالات الإصابة بكورونا في العالم ليومنا استهتار حوثي يدفع السكان إلى مواجهة كورونا في المصليات والأسواق 222 إصابة جديدة بكورونا في اليمن بينها 42 حالة وفاة إسقاط طائرتين مسيرة للحوثيين في الجوف وتصاعد وتيرة المواجهات رئيس هيئة الاركان يشيد بالتلاحم الشعبي بين القبيلة اليمنية والجيش الوطني تركيا بعد اتصال لترامب تكشف عن مفاجئة كبيرة تتعلق بمصير حفتر عروسان عربيان في شهر عسل ليس له بلا نهاية .. صور رسائل قوية لرئيس هيئة الأركان: الوحدة وجدت لتبقى ومن يحاول الإضرار بها مشكوك في عروبته ودعم الإصلاح للجيش مرحب به الرئيس المصري يعفو عن قاتل فنانة لبنانية شهيرة تحت شعار عيدنا نظافة.... مأرب تكريم عمال صندوق النظافة والتحسين
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301. إقرأ المزيد وباء فيروس كورونا في البرازيل كورونا في العالم..
انخفاض معدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون وحسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق.
وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605. وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).