أخر الإحصائيات الرسمية باالأرقام لحالات الإصابة بكورونا في العالم ليومنا

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم بلغ 345064، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 5 ملايين و408301. إقرأ المزيد وباء فيروس كورونا في البرازيل كورونا في العالم..

انخفاض معدل الإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 5,3 مليون وحسب عداد الجامعة، التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، فإن معدل الإصابات اليومية حافظ على استقراره مع انخفاض طفيف، بعد تسجيل 97,3 ألف حالة اليوم مقابل 99,5 ألف في اليوم السابق.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي المتعافين من المرض بلغ مليونين و168605. وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات في الولايات المتحدة (مليون و643,5 ألف) ثم البرازيل (363,2 ألف) وروسيا (344,4 ألف).