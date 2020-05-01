222إصابة جديدة بكورونا في اليمن بينها 42حالة وفاة

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أعلنت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في اليمن، مساء الأحد، تسجيل 10 إصابات جديدة خلال الساعات الأخيرة، بينها حالتا وفاة في حضرموت.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل وفاة لإصابة سابقة في الضالع.

كما توزعت الحالات المسجلة، كالتالي: 7 إصابات في حضرموت بينها حالتا وفاة، وإصابتان في عدن وحالة واحدة في لحج، إضافة إلى تسجيل وفاة لإصابة سابقة في الضالع.

وسجلت 4 حالات تعاف في حضرموت.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة في مناطق الحكومة الشرعية منذ 10 أبريل/نيسان حتى اليوم إلى 222 إصابة، بينها 42 وفاة و10 حالات شفاء.

إلى ذلك لم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن 4 حالات فقط بكورونا، بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي.