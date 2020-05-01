222إصابة جديدة بكورونا في اليمن بينها 42حالة وفاة إسقاط طائرتين مسيرة للحوثيين في الجوف وتصاعد وتيرة المواجهات رئيس هيئة الاركان يشيد بالتلاحم الشعبي بين القبيلة اليمنية والجيش الوطني تركيا بعد اتصال لترامب تكشف عن مفاجئة كبيرة تتعلق بمصير حفتر عروسان عربيان في شهر عسل ليس له بلا نهاية .. صور رسائل قوية لرئيس هيئة الأركان: الوحدة وجدت لتبقى ومن يحاول الإضرار بها مشكوك في عروبته ودعم الإصلاح للجيش مرحب به الرئيس المصري يعفو عن قاتل فنانة لبنانية شهيرة تحت شعار عيدنا نظافة.... مأرب تكريم عمال صندوق النظافة والتحسين تعرف على الشباب الذي زادت ثروته 30 مليار دولار خلال أزمة كورونا .. وكيف حصدها ملياردير شهير يكشف عن أخطر الانعكاسات المدمرة على الاتحاد الأوربي وموعد نهايته
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إسقاط طائرتين مُسيرتين للمليشيات الحوثية، في محافظة الجوف.
وذكر اللواء 101 مشاة في الجيش الوطني، على صفحته في "فيس بوك"، أن "القوات تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بعد رصدهما في أجواء مناطق مواجهات شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف".
وأوضح أن "الطائرتين كانتا تقومان بمهام استطلاعية لعدة مواقع عسكرية أثناء اسقاطهما".
وأشار إلى "تصاعد وتيرة المواجهات بين الجيش الوطني وومليشياتالحوثيين في جبهات متفرقة في الجوف"، مؤكداً "إحراز تقدمات في مناطق عدة شرق المحافظة وتكبيد مليشيات الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".