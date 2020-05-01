إسقاط طائرتين مسيرة للحوثيين في الجوف وتصاعد وتيرة المواجهات

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، إسقاط طائرتين مُسيرتين للمليشيات الحوثية، في محافظة الجوف.

وذكر اللواء 101 مشاة في الجيش الوطني، على صفحته في "فيس بوك"، أن "القوات تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين للحوثيين بعد رصدهما في أجواء مناطق مواجهات شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف".

وأوضح أن "الطائرتين كانتا تقومان بمهام استطلاعية لعدة مواقع عسكرية أثناء اسقاطهما".

وأشار إلى "تصاعد وتيرة المواجهات بين الجيش الوطني وومليشياتالحوثيين في جبهات متفرقة في الجوف"، مؤكداً "إحراز تقدمات في مناطق عدة شرق المحافظة وتكبيد مليشيات الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".