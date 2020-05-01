أحذروا المناديل المبللة .. هذه إضرارها

تركيا بعد اتصال لترامب تكشف عن مفاجئة كبيرة تتعلق بمصير حفتر عروسان عربيان في شهر عسل ليس له بلا نهاية .. صور رسائل قوية لرئيس هيئة الأركان: الوحدة وجدت لتبقى ومن يحاول الإضرار بها مشكوك في عروبته ودعم الإصلاح للجيش مرحب به الرئيس المصري يعفو عن قاتل فنانة لبنانية شهيرة تحت شعار عيدنا نظافة.... مأرب تكريم عمال صندوق النظافة والتحسين تعرف على الشباب الذي زادت ثروته 30 مليار دولار خلال أزمة كورونا .. وكيف حصدها ملياردير شهير يكشف عن أخطر الانعكاسات المدمرة على الاتحاد الأوربي وموعد نهايته زعيم الحوثيين: تم إدخال كورونا الى اليمن تهريب تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي ما هو الهاتف الأكثر شعبية في العالم ؟
تقبل الفتيات علي استخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج كطريقة سهلة وسريعة للتخلص منه، إلا أن خبراء التجميل حذروا من كثرة استخدامه لأنه يسبب بعض المشاكل للبشرة.
وأشار الأطباء إلي أن المناديل المبللة تحتوي علي الكحول الذي يزيل المكياج ولكنه يزيل أيضا الزيوت الطبيعية للبشرة مما يؤدي إلي نقض الرطوبة وجفاف الجلد إلي جانب أنها لا تنظف البشرة جيدا وتترك بعض البقايا ، كما أنه يسبب الحساسية والاحمرار وتصبغات الجلد.
و المواد المتواجدة في المناديل المبللة ليست سوي مواد كيمائية ومواد حافظة ضارة بالبشرة وقد تسبب الإصابة بسرطان الثدي.