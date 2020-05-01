أحذروا المناديل المبللة .. هذه إضرارها

الإثنين 25 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تقبل الفتيات علي استخدام المناديل المبللة لإزالة المكياج كطريقة سهلة وسريعة للتخلص منه، إلا أن خبراء التجميل حذروا من كثرة استخدامه لأنه يسبب بعض المشاكل للبشرة.

وأشار الأطباء إلي أن المناديل المبللة تحتوي علي الكحول الذي يزيل المكياج ولكنه يزيل أيضا الزيوت الطبيعية للبشرة مما يؤدي إلي نقض الرطوبة وجفاف الجلد إلي جانب أنها لا تنظف البشرة جيدا وتترك بعض البقايا ، كما أنه يسبب الحساسية والاحمرار وتصبغات الجلد.

و المواد المتواجدة في المناديل المبللة ليست سوي مواد كيمائية ومواد حافظة ضارة بالبشرة وقد تسبب الإصابة بسرطان الثدي.