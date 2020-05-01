بعد هزائم حفتر .. هروب جماعي لمرتزقة الروس من ليبيا عبر أحد مطارات ليبيا .. تفاصيل

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف عميد بلدية بني وليد الليبية سالم نوير، الأحد، أن مرتزقة روس غادروا مطار المدينة عبر 3 رحلات، إثر انسحابهم من جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال نوير، في حديث لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن رحلات المرتزقة الروس "مازالت مستمرة"، دون تحديد وجهتهم.

وأشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي التي أدخلت إلى بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) قادمة من مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وهدفها حماية المرتزقة الروس بعد انسحابهم من جنوبي طرابلس.

وأوضح نوير، أنه بعد وصول منظومات الدفاع الجوي (لم يحدد عددها) للمدينة، منح مشايخ (أعيان) بني وليد، مهلة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر لمغادرتها حتى الساعة 15:00 من ظهر الأحد (13:00 ت.غ) وإلا سيتم الهجوم عليهم داخل مطار المدينة.

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