تحت شعار عيدنا نظافة.... مأرب تكريم عمال صندوق النظافة والتحسين

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 215

كرم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب اليوم الأحد, عمال النظافة في مختلف شوارع مدينة مأرب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقام الأستاذ/ محمد السعيدي, مدير مكتب المدير العام التنفيذي للصندوق بتكريم كل العمال بمبالغ نقدية اضافة الى توزيع جعالة العيد.

وكان المدير العام التنفيذي الاستاذ/ محمد عطية, قد وجه بصرف إكرامية تعادل راتب شهر لكل عمال وموظفي صندوق النظافة والتحسين وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وتقديرا لجهودهم التي يبذلونها في خدمة المجتمع اثناء اجازة العيد.

كما أعرب عطية عن شكره وتقديره للدعم والتعاون المستمر الذي يقدمه محافظ المحافظة اللواء/ سلطان بن علي العرادة, لصندوق النظافة والتحسين وسعيه الى الارتقاء بالصندوق الى المستويات المطلوبة.

وأشار عطية أن هذا التكريم تعبير بسيط عن الشكر والتقدير لجهود عمال النظافة .. مؤكدا أن الصندوق سيستمر في تكريم المبرزين في نشاطهم وتنفيذ,مهامهم بالشكل المطلوب من أجل اظهار محافظةمأرب بالمظهر الذي يليق بها رغم الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق.