تعرف على الشباب الذي زادت قروته 30 مليار دولار خلال أزمة كورونا .. وكيف حصدها

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ازدادت ثروة "مارك زوكربيرغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، بأكثر من 30 مليار دولار، إلى 89.1 مليار دولار، خلال الشهرين الماضيين، ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وبلغت ثروة زوكربيرغ 84.6 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير الماضي، وتراجعت إلى 56.3 مليارا في آذار/ مارس، لتعود منذ ذلك الحين للارتفاع حتى 89.1 مليارا، وهي أكبر ثروة سجلت له، ليحل في المرتبة الثالثة عالميا، بعد كل من بيل غيتس الثاني وجيف بيزوس الأول.
ويشير تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" إلى أن السبب وراء ذلك يعود إلى ازدياد استخدام "فيسبوك"، ولا سيما في الولايات المتحدة، جراء إجراءات الحظر والتزام المنازل.