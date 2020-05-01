تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ناديين من أندية "البريميرليغ" بعد إجراء الجولة الثانية من الكشف عن الفيروس.

ويأتي الإعلان عن الاصابات الجديدة في ظل جهود من أجل استئناف الموسم في إنجلترا بعد الخطوات الإيجابية التي اتخذها مسؤولو البريميرليغ في هذا الصدد.

وكانت الأندية قد عادت الى التدريبات هذا الأسبوع بمجموعات صغيرة ولكن مع المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة، فيما تأمل الرابطة استكمال المباريات الـ92 المتبقية في 12 أو 19 حزيران/يونيو.

وخضع لاعبو ومدربو وموظفو الدوري الممتاز لفحوصات "كوفيد-19" حيث أتت نتائج ستة أفراد إيجابية بمن فيهم مدافع واتفورد أدريان ماريابا.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تستعد لتقديم استعراض بتقنية الفيديو لكل الأندية الأربعاء المقبل لإيضاح الخطوات الموضوعة ومدى سلامة استئناف المنافسة، وذلك لتبديد مخاوف اللاعبين، ولإقناعهم بالعودة إلى التدريبات الجماعية الكاملة.

وتأتي مطالب رابطة البريميرليج في الوقت الذي يتزايد فيه عدد اللاعبين الرافضين لعودة التدريبات واستئناف الموسم على غرار كل من قائد واتفورد تروي ديني والفرنسي نغولو كانتي لاعب خط وسط تشلسي.