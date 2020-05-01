ما هو الهاتف الأكثر شعبية في العالم ؟

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نشرت شركة الدراسات والتحليل البيانات Canalys قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في الربع الأول لهذا العام، حول العالم.
وبحسب إحصائية الشركة فقد احتل هاتف iPhone 11 ، قائمة أكثر الهواتف بيعا في العالم بحجم مبيعات تجاوز 18 مليون هاتف.
وفي المرتبة الثانية احتل هاتف Redmi Note 8 / 8T بأكثر من 8 ملايين هاتف تم بيعه، متقدما على هاتفSamsung Galaxy A51، الذي احتل المركز الثالث بحجم مبيعات فاق الـ6 ملايين جهاز.
وضمت قائمة الهواتف الخمسة الأوائل الأكثر مبيعا هواتف Samsung Galaxy A10s و Redmi Note 8 Pro.
هذا وطالبت شركة "آبل" من الموردين زيادة إنتاجهم من أحدث إصداراتها "آي فون 11"، بنسبة تصل إلى 10% ، أو 8 ملايين وحدة، مع نهاية العام الماضي.
وذكر موقع "Nikkei Asian Review" أن قرار الشركة جاء بعد معدل البيع الأفضل من المتوقع الذي حققه الهاتف الجديد، عالميا، وهو الجهاز الذي تم طرحه بسعر مخفض.