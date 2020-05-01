ماذا تعرف علن مدرعة الإسعاف التنين التي بدأت تركيا بتصديرها للعالم ؟

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أعلنت شركة "نورول- Nurol " التركية للصناعات الدفاعية أنها أبرمت عقد اتفاق لتصدير أول دفعة من نسختها الجديدة من المدرعة الإسعافية "التنين يالتشين" إلى إحدى دول الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة الأناضول – وفقاً للمعلومات من الشركة – أن الأخيرة شرعت بتصنيع التسلسلي للمدرعة من أجل تصديرها.
وأشارت الاناضول إلى أن الشركة تسعى لبيع المدرعة الاسعافية الحديثة وهناك عدة لقاءات تجرى بهذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن مدرعة التنين لديها القدرة على التدخل في المداخلات الطبية الأولية بمناطق الاشتباكات، وذلك لما تتميز به من خاصيات الحماية والأداء المتميز.
وتوفر المركبة المساحة الكافية للأطقم الطبية داخلها من أجل التحرك والقيام بعملهم بشكل مريح، حيث جرى تصميم شكلها الداخلي ليكون واسعا كفاية من أجل ذلك.
وتضم المركبة التي لاقت إعجاب كبير في الأوساط الأمنية، جراء قدراتها القتالية وقدرتها على إسعاف المصابين في مناطق الاشتباكات معدات وأجهزة تكنولوجية متطورة، تسمح لها بنقل المصابين بسرعة ودون مخاطر