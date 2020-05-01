جيش من الفنانين والنجوم يصابون بالذعر بعد مخالطتهم لفنانة شهيرة مصابة بكورونا

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد الإعلان عن إصابة الفنانة المصرية رجاء الجاء الجداوي بكورونا سادت حالة من الذعر والرعب نجوما وعاملين مصريين في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرضت آخر حلقاته أمس في موسم رمضان المنصرم.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن الخوف تملك صناع المسلسل لاسيما أن أغلب ممثلين العمل خالطوا الجداوي في فترات التصوير وتعاملت معهم، فضلا عن التعامل مع المساعدة الخاصة بها، وعدد كبير الفنانين .

تجدر الإشارة أن مسلسل لعبة النسيان انتهى تصويره منذ 5 أيام فقط، وهو ما يجعل جميع الممثلين يشعرون حالياُ بحالة توتر كبيرة.

ومن المرتقب أن يخضع فريق العمل لفحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

على الصعيد ذاته بينت وسائل الإعلام المصرية أن خطر عدوى كورونا يهدد الفنان عمرو دياب بقوة ويرجع هذا إلى أن زوجته الفنانة دينا الشربيني قد خالطت رجاء الجداوي منذ يومين داخل كواليس تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل لعبة النسيان.