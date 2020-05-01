حظر تجوال غير معلن في صنعاء واحصائيات غير رسمية تكشف عن 200 حالة وفاة في 4 محافظات

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- بلقيس

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دعت مليشيات الحوثي، السبت، المواطنين للبقاء في منازلهم أثناء فترة العيد - ضمن إعلان حظر تجوال غير معلن – لمواجهة انتشار وباء كورونا.

المليشيا بصنعاء، وفي بيانها الصادر عن وزارة الصحة في حكومة صنعاء (غير المعترف) دعت المواطنين إلى التزام البيوت خلال أيام العيد، وكذا عدم الخروج إلا للضرورة، إضافة إلى عدم التنقل بين المحافظات والمديريات أو السفر لقضاء إجازة العيد.

واكتفت المليشيا – حتى الآن - بالاعتراف بأربع إصابات فقط، بينها حالتي وفاة وحالتي تعافي أيضًا، في ظل حديث مستمر عن تسجيل حالات يومية، أعلنت عن بعضها وكالات أنباء عالمية.

وطالب عدد من الأطباء في وقت سابق عبر توقيع رفع إلى المجلس السياسي الأعلى للمليشيا، لمكاشفة الناس عن الإصابات وطلب الدعم من المجتمع الدولي لمواجهة خطر انتشار الوباء، إلا أنها قابلت ذلك بالرفض التام، وضمنت الإعلان عن حالات الإصابة ضمن الأمن القومي.

واشتكى مواطنون من قسوة التعامل مع المصابين، بعد فرض الحجر الصحي عليهم، ما دفع عدد من المشتبه بهم إلى رفض طلب المساعدة، فيما ظهرت تسجيلات مصورة لامرأة وهي تترجى المسلحين بعدم أخذ قريب لها في سيارة الإسعاف؛ كونه غير مصاب حسب ما يظهر من كلامها في التسجيل، والذي يقول ناشطون، إنها بصنعاء.

وحسب إحصائيات غير رسمية، فقد بات الوباء منتشر في صنعاء وذمار وإب ومحافظة عمران شمال العاصمة، بما يزيد عن 200 حالة وفاة وإصابات تزيد عن 1500 حالة، حيث ينشر الناشطون تسجيلات مصورة بشكل مستمر، فيما ينعي أفراد أخرين وفاة أقاربهم يتواجد البعض منهم في العاصمة صنعاء وما جاورها.