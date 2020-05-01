تعيين أول قاضية محجبة في بريطانيا

اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الإنتقالي في أبين حسناء في البيت الأبيض تكشف فضيحة جديدة لترامب تعرف على «الغرفة السرية» التي يختبر فيها الأسلحة النووية الأمريكية ضاحي خلفان يصاب بالهوس من تدخل تركيا في ليبيا ... فكيف عبر عن غيضه وغضبه ؟ محافظة مأرب تعلن حظر التجوال وتغلق منافذها البرية رسميا.. الحكومة الإسبانية تعطي الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الاسباني احتجاجات وسخط في قطر ثلاث دول إسلامية تفطر على رؤية كوكب "عطارد".. تعرف عليها للنساء فقط .. وصفة سحرية من ماء البصل لإطالة الشعر قطر تكشف عن خطط جديدة ..لمنع الهجوم الذي قاد إلى الحصار
أعلن في بريطانيا عن تعيين قاضية مسلمة محجبة.
وحسب منظمة "St. Mary's Chambers"، فإن القاضية رافيا أرشد، هي أول قاضية مسلمة محجبة في بريطانيا.
ورافيا عضو في "St. Mary's Chambers" القانونية، التي تأسست في عام 1999 التي تقدم استشارات قانونية.
ستبدأ رافيا عملها نائبا لقاضي المقاطعة في دائرة مدلاند في وقت لاحق من هذا العام .
ورافيا خبيرة في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي والشريعة الإسلامية.
وفي تعليقها على قرار التعيين، قالت أرشد إن صورة في أحد المحاكم تظهر فيها امرأة من خلفية إثنية مختلفة ومكتوب عليها "هل فكرتِ في أن تصبحي قاضية؟"، وتابعت: "أنا الآن قاضية".