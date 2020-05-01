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تعيين أول قاضية محجبة في بريطانيا

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أعلن في بريطانيا عن تعيين قاضية مسلمة محجبة.

وحسب منظمة "St. Mary's Chambers"، فإن القاضية رافيا أرشد، هي أول قاضية مسلمة محجبة في بريطانيا.

ورافيا عضو في "St. Mary's Chambers" القانونية، التي تأسست في عام 1999 التي تقدم استشارات قانونية.

ستبدأ رافيا عملها نائبا لقاضي المقاطعة في دائرة مدلاند في وقت لاحق من هذا العام .

ورافيا خبيرة في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة الإسلامي والشريعة الإسلامية.

وفي تعليقها على قرار التعيين، قالت أرشد إن صورة في أحد المحاكم تظهر فيها امرأة من خلفية إثنية مختلفة ومكتوب عليها "هل فكرتِ في أن تصبحي قاضية؟"، وتابعت: "أنا الآن قاضية".

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