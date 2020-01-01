ضاحي خلفان يصاب بالهوس من تدخل تركيا في ليبيا ... فكيف عبر عن غيضه وغضبه ؟

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-رصد خاص

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لليوم الثالث على التوالي لم يتوقف ضاحي خلفان عن النواح على ما يجري في ليبيا , متباكيا على الانتصارات التي حققتها الشرعية بدعم من تركيا , معتبرا الدخل التركي لدعم الحكومة الشرعية احتلالا , في حين يرى ان تدخل الامارات في ليبيا لدعم المتمرد حفتر يعد واجب أخوي وانساني .

حيث وجه ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، نصيحة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، قال فيها: "نصيحتي للسراج أن يحكم العقل ولا يحكم أردوغان.. ليبيا عربية".

وتابع: "غزاة الترك لن يحققوا إلا الندامة، والجيش الوطني الليبي جنح إلى السلم، لكن مليشيات أردوغان رفضت السلم"، مضيفا: "من يريد الخير ليبيا يرحل دواعش أردوغان ويجنح إلى السلم".

وقال في تدوينة أخرى: جيش وطني ليبي يقاتل المحتل التركي.. ومليشيات سورية داعشية تقاتل من أجل احتلال طرابلس من قبل أردوغان"، مضيفا: "إذا سيطر أردوغان على طرابلس فمصر ودول الشمال الأفريقي في قمة الخطر".

وتابع في تدوينة أخرى: "الخليفة العثماني مصر على إسقاط الأنظمة العربية فهو جوكر اللعبة في ثورات الربيع العربي".

وأعلنت قوات الوفاق قفل الطريق الساحلي من قصر خيار إلى القويعة، الجمعة، حرصا على سلامة المسافرين من القصف العشوائي لما وصفته بـ"مليشيات حفتر" المحاصرة داخل مدينة ترهونة.

كما حققت قوات الوفاق انتصارات نوعية على الأرض ونجحت في تحرير مساحات شاسعة من ليبيا , بدعم مباشر من الطيران المسير الذي حطم تحركات قوات حفتر , وفتكت بمعداته ورجاله .