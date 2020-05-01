رسميا.. الحكومة الإسبانية تعطي الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الاسباني

الأحد 24 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، السماح باستئناف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" اعتبارا من 8 يونيو المقبل.

وقال سانشيز في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد قامت إسبانيا بما يجب لمواجهة فيروس كورونا، والآن نفتح آفاقا جديدة أمام الجميع. حان الوقت لاستعادة العديد من الأنشطة اليومية. بداية من 8 يونيو سيعود دوري كرة القدم".

ولم تؤكد رابطة الدوري الإسباني رسميا حتى الآن موعد استئناف مباريات البطولة رغم أن رئيس الرابطة خافيير تيباس سبق له القول إنه يأمل في عودة النشاط الكروي في 12 يونيو المقبل.

يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 27 جولة من عمر "الليغا" برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الوصيف.